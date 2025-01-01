K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 9: Lauras Geheimnis
34 Min.Ab 12
Die 22-jährige Laura J. wird tot in ihrem Schlafzimmer aufgefunden. Bekannte und Verwandte beschreiben das Mädchen als äußerst still und zurückhaltend. Doch stille Wasser scheinen tief zu sein. Auf dem PC der Toten stoßen die Kommissare vom K11 auf verruchte Emails unzähliger Männer. Wer war die junge Frau wirklich?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1