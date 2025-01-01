Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Lauras Geheimnis

SAT.1Staffel 11Folge 9
Lauras Geheimnis

Lauras GeheimnisJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 9: Lauras Geheimnis

34 Min.Ab 12

Die 22-jährige Laura J. wird tot in ihrem Schlafzimmer aufgefunden. Bekannte und Verwandte beschreiben das Mädchen als äußerst still und zurückhaltend. Doch stille Wasser scheinen tief zu sein. Auf dem PC der Toten stoßen die Kommissare vom K11 auf verruchte Emails unzähliger Männer. Wer war die junge Frau wirklich?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen