Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Gefangen im Schnee - Teil 4

SAT.1Staffel 11Folge 36
Gefangen im Schnee - Teil 4

Gefangen im Schnee - Teil 4Jetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 36: Gefangen im Schnee - Teil 4

23 Min.Ab 12

Die Zwischenfälle im wohlverdienten Skiurlaub der Kommissare vom K 11 nehmen kein Ende. Nach dem Verschwinden von Michaels Bekannter sind jetzt auch noch die Kommissare Naseband und Rietz bei der Suchaktion verschwunden. Was ist ihnen passiert und können die Kollegen Gerrit Grass und Robert Ritter die drei noch rechtzeitig finden?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen