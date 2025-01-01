Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Reinheitsgebot

SAT.1Staffel 11Folge 37
Folge 37: Reinheitsgebot

23 Min.Ab 12

"Weg mit dem Stinker!" - eine Bürgerinitiative geht gegen eine Bier-Brauerei in einem Wohnviertel vor. Der Brauerei-Meister wehrt sich mit aller Macht gegen die demonstrierenden Nachbarn. Beide Seiten schrecken vor nichts zurück, auch nicht vor Gewalt. Doch dass der Streit ein tödliches Ende findet, hätte wohl niemand gedacht.

