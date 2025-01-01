K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 44: Traue niemals einem Fremden
23 Min.Ab 12
Eine Rentnerin meldet einen Exhibitionisten. Als die Kommissare vom K 11 den Park nach dem Verdächtigen absuchen, finden sie einen splitterfasernackten Mann. Er wurde betäubt, ausgeraubt und ist ohne jede Erinnerung im Park aufgewacht. In der Nähe wird eine zweiter nackter Mann gefunden: tot. Was ist den Männern passiert?
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
