Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Einer von denen

SAT.1Staffel 11Folge 58
Einer von denen

Einer von denenJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 58: Einer von denen

23 Min.Ab 12

Die beliebte Lehrerin einer Abiturklasse wird erstickt in ihrem Jugendherbergszimmer aufgefunden. Kurz vor ihrem Tod hatte die Beamtin Sex. Vielleicht mit ihrem Mörder? Schüler und Kollegen der Toten stehen unter Verdacht. Doch wer hatte ein Motiv? Die Kommissare vom K 11 arbeiten sich durch eine Klasse mit vielen Geheimnissen ...

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen