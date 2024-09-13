Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der korrupte Richter

SAT.1Staffel 11Folge 67vom 13.09.2024
Der korrupte Richter

Der korrupte RichterJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 67: Der korrupte Richter

23 Min.Folge vom 13.09.2024Ab 12

Während eines Mordprozesses wird die vorsitzende Richterin unbemerkt erstochen. Als Besucher ist es jedoch unmöglich, die Tatwaffe durch die Sicherheitsschleuse ins Gebäude zu bringen. Der Täter muss also aus den eigenen Reihen kommen. Kommissarin Alexandra Rietz begibt sich undercover auf die gefährliche Suche ...

