Sexsünden einer MutterJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 108: Sexsünden einer Mutter
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Eine junge Mutter wird von ihrem Ex-Mann bedroht. Er will mit allen Mitteln das Sorgerecht für seine Tochter erzwingen, weil seine zweite Ehe bislang kinderlos ist. Als die Mutter ermordet wird, fällt der Verdacht auf die Familie des Ex-Mannes: Er und sein Vater lieben das Kind abgöttisch. Musste die Frau sterben, weil sie ihr Kind nicht hergeben wollte? Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1