K 11 - Kommissare im Einsatz

Sexfalle Campingplatz

SAT.1Staffel 2Folge 1vom 06.11.2019
Sexfalle Campingplatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 1: Sexfalle Campingplatz

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Sexskandal am Campingplatz: Zwei Mädchen werden in der Dusche brutal vergewaltigt. Die Opfer verdächtigen den Campingplatzbesitzer - der wird kurze Zeit später ermordet. Die Kommissare vermuten, dass zwei Freunde der Vergewaltigungsopfer hinter dem Mord stecken, schließlich wurden sie mit Messern bewaffnet in der Tatnacht gesehen. Alles deutet auf einen Racheakt, aber Branco Vukovic ermittelt, dass die Verdächtigen ein Alibi für die Tatzeit haben ... Rechte: Sat.1

