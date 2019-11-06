Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 2Folge 20vom 06.11.2019
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die Inhaberin eines Friseursalons wird brutal ermordet. Unter Verdacht gerät ihr Verlobter, weil er sie permanent mit ihren Angestellten betrog. Eine seiner Sexgespielinnen gibt ihm aber für die Tatzeit ein Alibi. Dann finden die Kommissare heraus, dass der Mörder ein Auftragskiller ist. Sie vermuten, dass der Killer von dem Verlobten des Opfers beauftragt wurde... Rechte: Sat.1

