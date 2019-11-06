K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 15: Die sündige Tochter
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die Tochter eines Predigers wird bis zur Bewusstlosigkeit mit einem Gürtel stranguliert. Der Verdacht fällt zunächst auf den Ehemann des Opfers. Er wollte sich von seiner Frau scheiden lassen, aber sie verweigerte angeblich aus religiösen Gründen die Trennung. Doch dann finden die Kommissare heraus, dass die Predigertochter ein Doppelleben führt: Jede Nacht verwandelt sie sich in einen Sexvamp. Steckt hier das Motiv für den heimtückischen Anschlag? Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1