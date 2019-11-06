Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 17vom 06.11.2019
22 Min. Ab 12

Der Ehemann einer bekannten Modedesignerin wird an seinem Geburtstag in seiner Villa erschlagen. Unter Verdacht gerät ein Callgirl, mit dem der Mann kurz vor seinem Tod Sex hatte. Die Kommissare finden heraus, dass der Stiefsohn des Opfers die Prostituierte engagiert und den Seitensprung auf Video aufgezeichnet hat. Er wollte seiner Mutter die Untreue seines Stiefvaters vor Augen führen. Musste der Mann sterben, weil er seine Frau betrogen hat? Rechte: Sat.1

