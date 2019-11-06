K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 2: Todesengel in Weiß
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ein Mädchen stirbt nach einer harmlosen Blinddarmoperation auf mysteriöse Weise - die Obduktion ergibt, dass eine Überdosis Schmerzmittel die Todesursache war. Der Verdacht fällt auf den behandelnden Arzt: Die Kommissare decken auf, dass zwei weitere Patienten des Arztes an einer Überdosis des Schmerzmittels gestorben sind... Rechte: Sat.1
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1