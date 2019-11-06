K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 18: Die sündige Braut
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Eine junge Frau wird erwürgt in ihrer Wohnung aufgefunden, neben ihr liegt ein zerrissenes Brautkleid. Sie stand kurz vor der Hochzeit mit einem reichen Speditionsinhaber - gegen den Willen ihrer zukünftigen Schwiegermutter. Plötzlich tauchen Fotos vom Opfer auf, die sie als Prostituierte in einem Bordell mit einem Freier zeigen. Die Kommissare ermitteln im Rotlichtmilieu, denn der Bordellbesitzer hatte noch eine Rechnung mit dem Mädchen offen. Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 2
K 11 - Kommissare im Einsatz
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1