K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödlicher Treuetest

SAT.1Staffel 2Folge 3vom 06.11.2019
Tödlicher Treuetest

Folge 3: Tödlicher Treuetest

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Nachdem ein treu sorgender Familienvater bestialisch hingerichtet wurde, fällt ein erster Verdacht auf seine Ehefrau. Über eine Treuetest-Agentur hat sie herausgefunden, dass der Tote sie betrogen hat. Doch eine Angestellte der Agentur macht eine überraschende Aussage: Anscheinend hat der Familienvater versucht, sie zu vergewaltigen. Wollte sich die Angestellte rächen? Rechte: Sat.1

SAT.1
