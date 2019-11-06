K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 9: Tödlicher Einsatz
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ein verheirateter Händler für Kirchenbedarf wird mit Sexfotos erpresst. Er schlägt die Prostituierte nieder, von der er glaubt, dass sie ihn ruinieren will. Diese bestreitet jedoch, der Erpresser zu sein. Um den üblen Machenschaften in dem Bordell auf die Schliche zu kommen, lässt sich Kommissarin Alexandra Rietz dort als verdeckte Ermittlerin einschleusen. Doch ihre Tarnung fliegt auf - sie wird entführt... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1