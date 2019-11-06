K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 6: Die verhasste Braut
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ein junger Mann liegt tot vor einem Café. Er war vollgepumpt mit Drogen, starb aber an einem Genickbruch. Zwei Tage später stirbt eine junge Frau qualvoll am Tag ihrer eigenen Hochzeit. In ihrem Blut konnte man die gleichen Drogen nachweisen. Einzige Verbindung zwischen den beiden Fällen ist ein junger Afrikaner: Er kannte den Toten vom Café und er war der beste Freund der Braut. Ist er auch ein Doppelmörder? Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
