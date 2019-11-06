Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 7vom 06.11.2019
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die Kommissare werden zu einer Schlägerei auf einem Schulhof gerufen. Ein junges türkisches Mädchen wurde sexuell belästigt, ihr Bruder hat den Täter zur Rechenschaft gezogen und zusammengeschlagen. Fünf Tage später verschwindet die junge Frau und wird wenig später tot aufgefunden. Hat sich der verprügelte Schüler an der Türkin gerächt? Rechte: Sat.1

SAT.1
