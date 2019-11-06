Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Selbstmord wider Willen

SAT.1Staffel 2Folge 14vom 06.11.2019
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ein Großindustrieller wird tot in seiner Villa aufgefunden - offenbar Selbstmord. Doch die Ermittlungen ergeben, dass es Mord war. Die Schwester des Toten beschuldigt ihre Schwägerin, den Industriellen in den Tod getrieben zu haben, damit die aus ärmlichen Verhältnissen stammende Frau an das Geld kommt. Der Anwalt des Opfers bestätigt diese Theorie. Der Industrielle hat ihn kurz vor seinem Tot gebeten die Scheidung einzureichen und seine Frau aus dem Testament zu streichen... Rechte: Sat.1

