K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 21: Mörderische Spritztour
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
In einer Werkstatt werden geklaute Autos für den Weiterverkauf nach Osteuropa frisiert, als plötzlich einer der Angestellten tot aufgefunden wird. Der Verdacht fällt auf den Besitzer der Werkstatt. Wollte er den Monteur mundtot machen? Es gibt offenbar Zeugen für den Mord: Die kleinen Stiefsöhne des Werkstattbesitzers waren zur fraglichen Zeit am Tatort - jetzt sind sie verschwunden... Rechte: Sat.1
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1