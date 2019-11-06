Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödliche Intrige

SAT.1Staffel 2Folge 19vom 06.11.2019
Tödliche Intrige

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 19: Tödliche Intrige

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Abtreibungsgegner überfallen eine Frauenärztin und brandmarken sie mit dem Schriftzug "Mörderin". Sie sind überzeugt, dass die Ärztin in ihrer Praxis illegale Abtreibungen vornimmt, obwohl sie dies vehement bestreitet. Die Kommissare finden heraus, dass es sich bei den Abtreibungsvorwürfen um eine bösartige Hetzkampagne handelt. Sie stehen kurz vor der Klärung des Falls, als der Ehemann der Gynäkologin tot aufgefunden wird... Rechte: Sat.1

