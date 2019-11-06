Der gekaufte BräutigamJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 116: Der gekaufte Bräutigam
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ein reicher Mann wird ausgeraubt und ermordet. Unter Verdacht gerät ein hoch verschuldeter Kneipenwirt - in seinem Lokal wurde das Opfer zuletzt lebend gesehen. Zudem verfügt der Wirt plötzlich über sehr viel Bargeld. Aber er bestreitet die Tat, angeblich hat er das Geld von seiner zukünftigen Schwiegermutter, damit er ihre gehbehinderte Tochter heiratet. Der Mann spielt falsch: Er hat eine Geliebte... Rechte: Sat.1
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1