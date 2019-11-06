Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Todesfalle Sexgier

SAT.1Staffel 2Folge 38vom 06.11.2019
Todesfalle Sexgier

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 38: Todesfalle Sexgier

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Eine Prostituierte liegt tot in ihrer Wohnung - sie wurde mit dem Gürtel ihres Morgenmantels stranguliert. Die Schwester der Toten, selbst Prostituierte, verdächtigt ihren Zuhälter, weil er einen heftigen Streit mit der Frau hatte: Sie wollte nicht mehr anschaffen und künftig als Tänzerin arbeiten. Doch dann finden die Kommissare heraus, dass die Prostituierte sich in einen verheirateten Mann verliebt hatte. Weder er noch seine Ehefrau haben ein Alibi für die Mordnacht... Rechte: Sat.1

