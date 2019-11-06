Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der Mörder von nebenan

SAT.1Staffel 2Folge 42vom 06.11.2019
Folge 42: Der Mörder von nebenan

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Nachdem ein Mann überfallen wurde, erliegt er seinen Verletzungen. Bei ihren Ermittlungen geraten die Kommissare in einen brutalen Nachbarschaftskrieg: Während zwischen zwei Kindern der Familien eine heftige Liebe entbrennt, tobt zwischen dem Rest ein blutiger Streit. Ein geheimes Videoband bringt die Ermittler auf eine Spur: Der Tote hat den Vater der Nachbarn erpresst... Rechte: Sat.1

