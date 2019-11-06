K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 50: Tödliche Wohnungssuche
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Eine Frau wird erschlagen in einem Rohbau gefunden - sie galt als geldgeiler Sexvamp. Ihre Schwester glaubt, dass der Ehemann hinter der Tat steckt, weil er ihr Reichtum vorgegaukelt und so ihre Liebe erschlichen hat. Durch eine Affäre mit dem Makler versuchte die Ehefrau, ihre Traumimmobilie zu retten. Ein Sexvideo beweist, dass er für Liebesspiele billige Immobilien verspricht. Außerdem hatte er kurz vor der Tat eine Verabredung mit dem Opfer ... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1