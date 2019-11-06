Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Rache aus dem Jenseits

SAT.1Staffel 2Folge 79vom 06.11.2019
Rache aus dem Jenseits

Rache aus dem JenseitsJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 79: Rache aus dem Jenseits

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Eine junge Frau wird seit ein paar Wochen von einem Unbekannten terrorisiert: Perverse Anrufe und obszöne Briefe machen ihr das Leben zur Hölle, schließlich wird sie sogar Opfer eines Überfalls. Die Kommissare nehmen zwar einen Nachbarn fest, der Spannerfotos von der Frau gemacht hat, aber er hat ein Alibi für die Tatzeit. Dann wird die junge Frau in ihrer eigenen Wohnung erstochen.. Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen