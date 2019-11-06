Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Verräterin aus Liebe

SAT.1Staffel 2Folge 83vom 06.11.2019
Verräterin aus Liebe

Verräterin aus LiebeJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 83: Verräterin aus Liebe

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ein Wissenschaftler, der an einem geheimen Projekt arbeitet, wird ausspioniert und Zielscheibe eines Attentats. Die Kommissare wollen den Mann in Sicherheit bringen und geraten dabei selbst in Lebensgefahr: Der Killer versucht erneut, ihn zu töten - dabei kommt Michael Naseband in seine Schusslinie. Das Attentat geht tödlich aus - der Kommissar muss den Killer in Notwehr erschießen. Doch die Zielperson ist immer noch in Gefahr... Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen