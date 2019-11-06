Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die falsche Geisel

SAT.1Staffel 2Folge 86vom 06.11.2019
Folge 86: Die falsche Geisel

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die Kommissare werden zu einer spektakulären Geiselnahme im Kunstmuseum gerufen. Der Dieb hat eine Besucherin in seiner Gewalt und verlässt mit ihr und einem Gemälde das Museum. Kommissarin Rietz gelingt es, die Geisel zu retten und das Gemälde sicher zu stellen. Doch die Täter können entkommen, und Vukovic verschwindet. Die Kommissare erhalten einen Anruf der Täter: Das Bild gegen das Leben von Vukovic. Rechte: Sat.1

