K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 89: Todesfalle Internat
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ein Mann wird erdrosselt auf dem Schulhof eines Internats gefunden. Der Tote gehörte zu einer Clique von fünf jungen Leuten, die ein Ehemaligentreffen im Internat hatten. Bei dem Opfer liegt das Foto einer vermissten Mitschülerin, dann wird eine junge Frau aus der Clique erdrosselt. Auch bei ihrer Leiche findet sich ein Foto der vermissten Mitschülerin. Ein dritter Mord kündigt sich an, als die Kommissare noch ein Foto des vermissten Mädchens finden... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1