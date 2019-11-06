Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Todesfalle Internat

SAT.1Staffel 2Folge 89vom 06.11.2019
Todesfalle Internat

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 89: Todesfalle Internat

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ein Mann wird erdrosselt auf dem Schulhof eines Internats gefunden. Der Tote gehörte zu einer Clique von fünf jungen Leuten, die ein Ehemaligentreffen im Internat hatten. Bei dem Opfer liegt das Foto einer vermissten Mitschülerin, dann wird eine junge Frau aus der Clique erdrosselt. Auch bei ihrer Leiche findet sich ein Foto der vermissten Mitschülerin. Ein dritter Mord kündigt sich an, als die Kommissare noch ein Foto des vermissten Mädchens finden... Rechte: Sat.1

