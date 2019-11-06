K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 131: Ein Vater sieht rot
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Ein Eisverkäufer wird zusammengeschlagen und ausgeraubt. Ein Nachbarsjunge sieht den Täter flüchten: Der Verdächtige ist Pornoproduzent und erst vor kurzem in das Stadtteil gezogen. Für die Tatzeit hat der Sexfilmer ein Alibi. Dann wird auch er überfallen. Wenig später finden die Kommissare den Nachbarsjungen erstochen in seinem Bett ... Rechte: Sat.1
