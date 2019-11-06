Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödlicher Undercover-Einsatz

SAT.1Staffel 4Folge 19vom 06.11.2019
Tödlicher Undercover-Einsatz

Tödlicher Undercover-EinsatzJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 19: Tödlicher Undercover-Einsatz

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Ein Schlagerkomponist glaubt, dass seine Frau ihn ermorden will und dafür einen Auftragskiller angeheuert hat. Mit Hilfe einer Informantin kommen die Kommissare einem kriminellen Gastwirt auf die Spur. In seiner Pension ist ein international gesuchter Auftragskiller abgestiegen. Bevor die Informantin den Kommissaren einen weiteren wichtigen Hinweis liefern kann, wird sie ermordet ... Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen