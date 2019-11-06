K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 3: Mord a la carte
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Eine Restaurantkritikerin wird brutal erschlagen. Kurz vor ihrem Tod hat sie in einem Zeitungsartikel das Restaurant zweier Schwestern verrissen und damit die Existenz der Schwestern zerstört. Doch auch der Neffe der Toten ist verdächtig: Er hat enorme Wettschulden. Nach dem Tod seiner Tante ist er Alleinerbe ihres gewaltigen Vermögens. Rechte: Sat.1
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1