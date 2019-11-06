Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Drama um ein Schulkind

SAT.1Staffel 4Folge 14vom 06.11.2019
Drama um ein Schulkind

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 14: Drama um ein Schulkind

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die Kommissare nehmen in einem Hotel eine Zockerbande hoch. Am nächsten Morgen wird auf die Hoteldirektorin ein Anschlag verübt: Sie wird in eine Kühlkammer eingesperrt. Der Anführer der Zockerbande gerät unter Verdacht, er wollte sich an der Direktorin rächen. Doch auch ein Obdachloser hat ein Motiv ... Rechte: Sat.1

