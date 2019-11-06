K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 2: Tod im Nachbargarten
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Ein Mann findet seinen Nachbarn tot in seinem Garten. Tatsächlich hat er für den Mord das stärkste Motiv: Über Jahre führte er einen Kleinkrieg mit dem Toten. Doch eine zweite Spur lässt die Kommissare zweifeln. Die Ehefrau des Opfers wurde jahrelang von ihrem Mann unterdrückt. Bei einer Scheidung wäre sie leer ausgegangen ... Rechte: Sat.1
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1