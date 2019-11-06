Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tod im Nachbargarten

SAT.1Staffel 4Folge 2vom 06.11.2019
Tod im Nachbargarten

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 2: Tod im Nachbargarten

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Ein Mann findet seinen Nachbarn tot in seinem Garten. Tatsächlich hat er für den Mord das stärkste Motiv: Über Jahre führte er einen Kleinkrieg mit dem Toten. Doch eine zweite Spur lässt die Kommissare zweifeln. Die Ehefrau des Opfers wurde jahrelang von ihrem Mann unterdrückt. Bei einer Scheidung wäre sie leer ausgegangen ... Rechte: Sat.1

