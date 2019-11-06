Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Sport ist Mord

SAT.1Staffel 4Folge 13vom 06.11.2019
Sport ist Mord

Sport ist MordJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 13: Sport ist Mord

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Eine junge Sportagentin stürzt in den Tod. Die Frau hatte eine Affäre mit einem ihrer Athleten. Die Ehefrau des Sportlers gerät unter Verdacht - sie ist rasend eifersüchtig und hat ihrem Mann schon öfter mit Konsequenzen gedroht, wenn er sie weiterhin betrügt. Doch sie hat ein Alibi für die Tatzeit. Dann wird der Sportler selbst Opfer eines Mordversuchs ... Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen