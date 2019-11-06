Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Seminarthema: Mord

SAT.1Staffel 4Folge 17vom 06.11.2019
Seminarthema: Mord

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 17: Seminarthema: Mord

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Eine junge Jura-Studentin stürzt vom Dach der Universität. Was zunächst wie Selbstmord aussieht, entpuppt sich als kaltblütiger Mord: Die junge Frau wurde vom Dach gestoßen. Kurz vor ihrem Tod besuchte sie ein Seminar zum Thema "Der perfekte Mord". Einer ihrer Kommilitonen hat in seiner Seminararbeit den Mord an ihr genau beschrieben ... Rechte: Sat.1

