K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 17: Seminarthema: Mord
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Eine junge Jura-Studentin stürzt vom Dach der Universität. Was zunächst wie Selbstmord aussieht, entpuppt sich als kaltblütiger Mord: Die junge Frau wurde vom Dach gestoßen. Kurz vor ihrem Tod besuchte sie ein Seminar zum Thema "Der perfekte Mord". Einer ihrer Kommilitonen hat in seiner Seminararbeit den Mord an ihr genau beschrieben ... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
