K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 1: Tod einer Kronzeugin
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Eine Zeugin von Staatsanwalt Kirkitadse wird vor dem Gerichtsgebäude erschossen. Der Heckenschütze entkommt, obwohl eine Security-Firma mit dem Schutz der Zeugin beauftragt war. Michael Naseband schleust sich undercover in die Sicherheitsfirma ein. Vielleicht gibt es dort einen Maulwurf, der mit dem Täter zusammenarbeitet? Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
