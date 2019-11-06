Der mörderische VerräterJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 11: Der mörderische Verräter
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Ein brutaler Bombenleger hält in einem Bürokomplex unschuldige Geiseln fest. Er möchte seinen Komplizen freipressen, der bei einem gemeinsamen Bankraub festgenommen wurde. Kommissar Grass wird bei dem Versuch, die Geiseln zu befreien, überwältigt und gerät dabei selbst in die Gewalt der Kriminellen. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt ... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1