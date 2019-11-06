Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der mörderische Verräter

SAT.1Staffel 4Folge 11vom 06.11.2019
Der mörderische Verräter

Der mörderische VerräterJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 11: Der mörderische Verräter

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Ein brutaler Bombenleger hält in einem Bürokomplex unschuldige Geiseln fest. Er möchte seinen Komplizen freipressen, der bei einem gemeinsamen Bankraub festgenommen wurde. Kommissar Grass wird bei dem Versuch, die Geiseln zu befreien, überwältigt und gerät dabei selbst in die Gewalt der Kriminellen. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt ... Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen