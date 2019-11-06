Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 7vom 06.11.2019
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Ein Postbote wird brutal niedergeschlagen. Der Täter klaut die gesamte Post des Hauses. Angeblich erwartet keiner der Mieter wichtige Briefe. Doch einige der Bewohner haben dunkle Geheimnisse. Im Haus wird mit Drogen gehandelt, es wurde in eine Wohnung eingebrochen und eine der Mieterinnen wird erpresst ... Rechte: Sat.1

