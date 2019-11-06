Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mörderische Schwiegermutter

SAT.1Staffel 4Folge 4vom 06.11.2019
Mörderische Schwiegermutter

Mörderische SchwiegermutterJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 4: Mörderische Schwiegermutter

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

In einer Gärtnerei soll angeblich Hanf angebaut werden. Bei einer Razzia finden die Kommissare nicht nur Drogen - im Kompost liegt eine Leiche. Bei der Toten handelt es sich um die Verlobte des Juniorchefs. Die beiden wollten in Kürze heiraten, doch die Mutter des Juniorchefs war gegen diese Hochzeit ... Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen