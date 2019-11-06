K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 12: Drei Väter zuviel
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Eine junge Frau wird in ihrer Wohnung erstochen. Der Vater ihrer unehelichen Tochter hat sie gefunden und möchte nun das Sorgerecht für das Kind. Ein Vaterschaftstest beweist jedoch, dass er nicht der leibliche Vater des Mädchens ist. Die junge Frau hatte gar keine Kinder! Die Kommissare stoßen auf zwei weitere vermeintliche Väter ... Rechte: Sat.1
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1