K 11 - Kommissare im Einsatz

Tod am Straßenstrich

SAT.1Staffel 4Folge 5vom 06.11.2019
Folge 5: Tod am Straßenstrich

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Ein Blinder wird in der Nähe des Straßenstrichs erschlagen. Kurz vor seinem Tod war er mit einer Prostituierten zusammen. Bei ihren Ermittlungen stoßen die Kommissare auf eine schicksalhafte Verbindung des Toten und der Prostituierten. Der Tote hatte vor Jahren volltrunken einen Autounfall verschuldet. Dabei erblindete er und der Verlobte der Prostituierten starb ... Rechte: Sat.1

