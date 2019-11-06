Zum Inhalt springenBarrierefrei
Doppelleben eines Vaters

SAT.1Staffel 4Folge 137vom 06.11.2019
Folge 137: Doppelleben eines Vaters

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Ein Mann wird brutal erstochen aufgefunden. Seine Ehefrau ist schockiert. Angeblich hatte das Opfer keine Feinde und war ein liebevoller Ehemann und Vater, doch die Kommissare decken ein schreckliches Geheimnis des Toten auf: Er führte ein Doppelleben. Während seiner vermeintlichen Geschäftsreisen hat er geplündert und mehrfach Frauen skrupellos vergewaltigt. Rechte: Sat.1

