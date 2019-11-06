Doppelleben eines VatersJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 137: Doppelleben eines Vaters
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Ein Mann wird brutal erstochen aufgefunden. Seine Ehefrau ist schockiert. Angeblich hatte das Opfer keine Feinde und war ein liebevoller Ehemann und Vater, doch die Kommissare decken ein schreckliches Geheimnis des Toten auf: Er führte ein Doppelleben. Während seiner vermeintlichen Geschäftsreisen hat er geplündert und mehrfach Frauen skrupellos vergewaltigt. Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1