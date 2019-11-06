Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Mörder in der Familie

SAT.1Staffel 4Folge 142vom 06.11.2019
Folge 142: Der Mörder in der Familie

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die Kommissare erhalten einen Notruf. Der Sieger eines Boccia-Turniers wird tot aufgefunden. Unter Verdacht stehen seine stärksten Konkurrenten: Der von Neid zerfressene Zweitplatzierte und die missgünstige Dritte. Das Opfer und seine Rivalen hatten kurz vor dem Mord einen heftigen Streit. Doch die Kommissare ermitteln, dass der größte Feind des Toten die eigene Familie ist ... Rechte: Sat.1

