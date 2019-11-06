K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 147: Mord unter Hypnose
21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Eine vermögende Ehefrau verunglückt mit ihrem Auto. Sie überlebt schwer verletzt. Die Indizien sprechen für einen Mordversuch: Die Bremskabel des Wagens sind durchgeschnitten. Der Ehemann gerät unter Verdacht. Er hat eine geheime Sexaffäre, doch kurz darauf wird er selbst brutal ermordet ... Rechte: Sat.1
