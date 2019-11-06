Familie in der SchuldenfalleJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 162: Familie in der Schuldenfalle
21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Gerrit Grass zieht in eine WG. Einer seiner Umzugshelfer verschwindet grundlos von der Arbeit und kehrt einige Stunden später leicht verletzt zurück. Die Kommissare finden heraus, dass die Familie des Umzughelfers massiv bedroht wird. Der Familienvater lehnt jedoch jede Hilfe ab. Er will den Namen seines Peinigers nicht preisgeben. Dann wird sein 6-jähriger Sohn entführt ... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 4
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1