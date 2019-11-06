Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Geheime Liebe

SAT.1Staffel 4Folge 167vom 06.11.2019
Folge 167: Geheime Liebe

21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Der Besitzer einer Großbäckerei wird tot in einem seiner Backöfen gefunden. Seine Ehefrau verdächtigt einen Kleinbäcker, dessen Laden der Tote billig aufkaufen wollte. Der hatte dem Toten schon zahlreiche Drohbriefe geschrieben und mit Konsequenzen gedroht. Doch dann finden die Kommissare heraus, dass die Kinder der Widersacher ein heimliches Liebespaar sind ... Rechte: Sat.1

