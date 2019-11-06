K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 167: Geheime Liebe
21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Der Besitzer einer Großbäckerei wird tot in einem seiner Backöfen gefunden. Seine Ehefrau verdächtigt einen Kleinbäcker, dessen Laden der Tote billig aufkaufen wollte. Der hatte dem Toten schon zahlreiche Drohbriefe geschrieben und mit Konsequenzen gedroht. Doch dann finden die Kommissare heraus, dass die Kinder der Widersacher ein heimliches Liebespaar sind ... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1