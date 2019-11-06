K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 168: Mörderische Jagd
21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Gerrit Grass verbringt mit seiner Kollegin ein Jagdwochenende bei Bekannten. Während der Jagd geschieht ein tragischer Zwischenfall: Die herrschsüchtige Gastgeberin wird durch einen Schuss verletzt. Der vermeintliche Unfall entpuppt sich als gezielter Anschlag. Der Sohn der Gastgeberin gerät unter Verdacht. Er ist hoch verschuldet und beim Tod seiner Mutter erbt er Millionen ... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
6
Copyrights:© SAT.1