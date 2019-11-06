Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mörderische Jagd

SAT.1Staffel 4Folge 168vom 06.11.2019
Mörderische Jagd

Mörderische JagdJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 168: Mörderische Jagd

21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Gerrit Grass verbringt mit seiner Kollegin ein Jagdwochenende bei Bekannten. Während der Jagd geschieht ein tragischer Zwischenfall: Die herrschsüchtige Gastgeberin wird durch einen Schuss verletzt. Der vermeintliche Unfall entpuppt sich als gezielter Anschlag. Der Sohn der Gastgeberin gerät unter Verdacht. Er ist hoch verschuldet und beim Tod seiner Mutter erbt er Millionen ... Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen