Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Todesfalle Mädchenheim

SAT.1Staffel 4Folge 173vom 06.11.2019
Todesfalle Mädchenheim

Todesfalle MädchenheimJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 173: Todesfalle Mädchenheim

21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die Kommissare finden die geschändete Leiche eines Mädchens. Der Stiefvater des Mädchens hat sie kurz vor ihrem Tod in eine dubiose Erziehungsanstalt geschickt. Die Jugendlichen werden dort gequält, schikaniert und gedemütigt. Um den Tod des Mädchens aufzuklären schleust sich Kommissar Naseband undercover in die Anstalt ein. Kann er die grausamen Machenschaften aufdecken ... Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen