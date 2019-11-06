Todesfalle MädchenheimJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 173: Todesfalle Mädchenheim
21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die Kommissare finden die geschändete Leiche eines Mädchens. Der Stiefvater des Mädchens hat sie kurz vor ihrem Tod in eine dubiose Erziehungsanstalt geschickt. Die Jugendlichen werden dort gequält, schikaniert und gedemütigt. Um den Tod des Mädchens aufzuklären schleust sich Kommissar Naseband undercover in die Anstalt ein. Kann er die grausamen Machenschaften aufdecken ... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
