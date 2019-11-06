Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mord in der Laube

SAT.1Staffel 4Folge 40vom 06.11.2019
Folge 40: Mord in der Laube

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Ein Jugendlicher wird in der Laube seiner Eltern brutal ermordet - die Bewohner der Kleingartenkolonie sind entsetzt. Der Verdacht fällt auf den Wirt der Schrebergartensiedlung: Er ist wegen sexuellen Missbrauchs Jugendlicher vorbestraft. Doch dann finden die Kommissare heraus, dass der Tote schwul war. Aus Angst vor seinem gewalttätigen Vater hat er seine sexuelle Neigung geheim gehalten. Rechte: Sat.1

