K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 40: Mord in der Laube
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Ein Jugendlicher wird in der Laube seiner Eltern brutal ermordet - die Bewohner der Kleingartenkolonie sind entsetzt. Der Verdacht fällt auf den Wirt der Schrebergartensiedlung: Er ist wegen sexuellen Missbrauchs Jugendlicher vorbestraft. Doch dann finden die Kommissare heraus, dass der Tote schwul war. Aus Angst vor seinem gewalttätigen Vater hat er seine sexuelle Neigung geheim gehalten. Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1