Mord in der KlosterschuleJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 44: Mord in der Klosterschule
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Eine Nonne wird in einer Klosterschule ermordet. Bald stellt sich heraus, dass sie Opfer einer tödlichen Verwechslung war: Eine ihrer Mitschwestern sollte sterben. Der Priester der Schule gerät unter Verdacht. Er soll sein Zölibat gebrochen und Sex mit einer Nonne gehabt haben - doch er hat ein Alibi ... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi, Action
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1