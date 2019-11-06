Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mord in der Klosterschule

SAT.1Staffel 4Folge 44vom 06.11.2019
Mord in der Klosterschule

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 44: Mord in der Klosterschule

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Eine Nonne wird in einer Klosterschule ermordet. Bald stellt sich heraus, dass sie Opfer einer tödlichen Verwechslung war: Eine ihrer Mitschwestern sollte sterben. Der Priester der Schule gerät unter Verdacht. Er soll sein Zölibat gebrochen und Sex mit einer Nonne gehabt haben - doch er hat ein Alibi ... Rechte: Sat.1

